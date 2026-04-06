アメリカとイラン、仲介役の間で停戦案について話し合われていると報じられていることについて、ホワイトハウスの当局者は6日、「これは数ある案の一つに過ぎず、トランプ大統領はまだ承認していない」と明らかにしました。その上で、イラン攻撃の作戦は「継続中だ」と強調しています。こうした状況の詳細について、トランプ大統領が日本時間7日未明の記者会見で明らかにするとしています。