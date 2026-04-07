上智大教授の前嶋和弘氏と日本エネルギー経済研究所中東研究センター長の坂梨祥氏が６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、トランプ米大統領がイランに対する追加の軍事攻撃をちらつかせた狙いなどについて議論した。前嶋氏は、戦闘終結に向けたトランプ氏の交渉がうまく進んでいないと指摘し、「（イランを）大きく揺さぶっている」と分析した。坂梨氏はイランが交渉に応じる可能性は低いとした上で「『米国が譲歩しな