6日の債券市場で、長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りが一時2.425％まで上昇し、1999年2月以来、およそ27年ぶりの高い水準をつけました。中東情勢をめぐる緊張状態が続くなか、原油価格の高騰を通して物価が上昇するリスクが意識されたことで国債が売られました。