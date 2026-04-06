柔道のカナダ代表としてパリ五輪女子５７キロ級で金メダルに輝き、３月２４日に引退を表明した出口クリスタ（３０）が６日、共に引退を発表した妹で５２キロ級のケリー（２７）とともにＳＮＳを更新。「４月よりそれぞれ新たなスタートを切りました！」と新たな出発を報告した。クリスタは長野県塩尻市で生まれ育ち、松商学園高から山梨学院大に進学。大学３年時からは父の母国であるカナダの代表として活動し、１９年には世界