先月、沖縄県の辺野古沖で船が転覆し、高校生ら2人が死亡した事故。亡くなった武石知華さん（17）の父親がインターネットの投稿サイトで、現在の心境を明かしました。武石さんの父親「初めて会った取引先の人にも自慢をしてしまうくらい、明るく、優しく、聡明な子でした。今まで以上に未来に向かって頑張っているのが感じ取れていた最中、今回の突然の出来事となりました」2歳から11歳までインドネシアのジャカルタで過ごしたとい