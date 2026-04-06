長野県阿南町の山中に女性の遺体を遺棄したとして宮崎県の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、宮崎県延岡市の無職・甲斐貴博容疑者（35）です。調べによりますと、甲斐容疑者は先月24日ごろ、阿南町の山中に高齢の女性の遺体を遺棄した疑いです。先月27日に親族から甲斐容疑者と容疑者の母親の行方不明届が出ていました。宮崎県警が5日、延岡市内で甲斐容疑者を発見。女性の遺体を長野県内で遺棄したなどと話し