漫画『ダンダダン』が初めて舞台化されることが決定し、8月・9月に東京・大阪で上演されることが発表された。スタッフ陣は演出を伊藤今人（梅棒）、脚本を亀田真二郎、音楽を小西遼が務める。【写真】パーマがすごい！舞台『ダンダダン』スタッフ陣舞台公演の演出は、ダンスエンターテインメント集団『梅棒』の代表を務め、「マッシュル-MASHLE-」THE STAGEシリーズ、舞台「刀剣乱舞」シリーズをはじめ多くの作品の演出や振付