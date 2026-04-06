裁判のやり直しに関する法律の改正案をめぐって怒号が飛び交う事態となりました。再審制度の見直しを議論するために開かれた自民党の合同会議。ところが、会議の冒頭撮影が終わった直後…司会「それでは報道の方々にはここでご退出を願います」自民党稲田朋美 衆院議員「マスコミが退出するまで私一言言わせてもらいたいんですよ。何も1ミリも私たちの言うこと聞かないじゃないですか。ほとんどの議員が抗告禁止と言ってい