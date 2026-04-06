イスラエルの国防相は6日、イラン南部のガス田にある石油化学施設を攻撃したと明らかにしました。イスラエルのカッツ国防相は6日、イラン南部にある世界最大規模のガス田「サウスパース」の石油化学施設を攻撃したと述べました。イランのタスニム通信は、石油化学施設に電力、水、酸素を供給していた2つ企業が標的となったものの、石油化学施設に被害はなかったとしています。ただ、施設への電力の供給はできなくなったということ