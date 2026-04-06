6日に発表された、向こう3か月のコメ価格の見通しを示す指数は「27」でした。6か月連続で「50」を下回り、コメの事業者の間で依然として「安くなっていく」との見方が強いことが分かりました。また、現状のコメの価格認識を示す指数は「71」となり、「高い」との見方が依然強いものの、前月より3ポイント下がりました。