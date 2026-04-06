6日朝、群馬県みどり市の県道でトレーラーの荷台部分が突然はずれ、そのまま民家へ突っ込みました。警察によると、トレーラーは、新潟県から群馬県へニワトリのエサを運んでいる最中だったといいます。当時、家にいた住人を含めケガをした人はいませんでした。トレーラーを管理する物流会社によりますと、ことし1月の定期点検では異常は見られなかったとしています。警察は、荷台が分離した原因などを詳しく調べています。