６日、湖上でパフォーマンスを披露する「進貢船」。（ドローンから、泰州＝新華社配信／顔禹銘）【新華社泰州4月6日】中国江蘇省泰州市姜堰（きょうえん）区の溱湖（しんこ）国家湿地公園で6日、「泰州姜堰溱潼会船節」が開催された。数百隻の舟と1万人以上の選手が集まり、華麗な技を競った。「天下の会船は溱潼にあり、溱潼会船は天下一」とうたわれる溱潼会船は、清明節期間に行われる伝統行