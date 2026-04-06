「こんな店、二度とくるか！早く潰れちまえ!!」お寿司屋で怒鳴り散らす父！周囲の冷たい視線が痛い...【漫画】本編を読む寿司屋の待ち時間、少人数の客がカウンターへ優先的に案内される。そんな日常的な光景に「順番を抜かすな！」と激昂し、店内で騒ぎ立てる老人。周囲の冷ややかな視線の先にいたのは、自分の父親だった――。西野みや子(＠miyakokko61)さんの漫画『わたしの親が老害なんて』は、かつては頼もしかった両親が、い