東日本大震災から15年の節目にあたり、福島県を訪問中の天皇皇后両陛下（愛子さまを同伴）が、訪問1日目の感想を寄せられました。東日本大震災から15年という年に、初めて3人そろって福島県を訪れることを感慨深く思います。きょうは、内堀知事から東日本大震災がもたらした被害の大きさ、復興に向けたこれまでの福島県の取り組みなどについて、お話をうかがい、理解を深めることができました。その後、双葉町の「東日本大震災・原