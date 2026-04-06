カンボジアの首都プノンペンで6日、特殊詐欺に関与したとみられる日本人5人が現地当局に拘束されたことが分かりました。カンボジアの首都プノンペンで6日、現地当局が詐欺拠点とみられる部屋を捜索し、日本人5人、中国人2人、台湾出身の男1人の合わせて8人を拘束したということです。日本人らは警察官をかたる特殊詐欺に関与していたとみられています。部屋からはスマートフォンやパソコンなどに加え、日本の警察官の制服のような