リバプールのオランダ代表DFフィルヒル・ファン・ダイクは、マンチェスター・シティに0-4の完敗を喫したFA杯準々決勝後に「特に後半のプレーぶりについてはファンに謝罪するしかない」と語った。4日に開催されたFA杯準々決勝でマンチェスター・Cと対戦したリバプールだったが、前半39分と45+2分にFWアーリング・ハーランドに決められて2点のリードを許して前半を折り返す。「ハーフタイム後、ロッカールームから出ていくときは