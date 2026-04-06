メ～テレ（名古屋テレビ） 3月、三重県の新名神高速で起きた事故で亡くなった6人の身元が特定し、このうち男性1人の通夜が兵庫県内で営まれました。 3月20日、三重県亀山市の新名神高速で大型トラックが渋滞の列に突っ込み、車2台などが炎上し6人が死亡しました。 しかし、遺体の損傷が激しかったことから身元の特定が難航し事故から2週間余りが経った6日、身元が明らかになりました。 このうち玉突きで事故に巻き