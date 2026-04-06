６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、西武からポスティングシステムでアストロズに入団した今井達也投手（２７）が、デビュー２戦目となった４日（日本時間５日）の敵地・アスレチックス戦で６回途中３安打無失点、９奪三振と好投しメジャー初勝利を挙げたことを報じた。普通の右投げ投手とは逆の左打者の外角に曲がっていく独特のスライダーの映像を見たキャスターの大越健介氏は「え