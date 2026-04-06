記事ポイントTabioとYANUKの初コラボソックス3型が2026年4月9日に発売デニムに女性らしさを添えるリブ・シアー・レースの足元提案Ribbed Crew Socksはメンズ展開もそろう1,870円・1,980円のラインアップ ソックスブランド「Tabio」とデニムブランド「YANUK」が、初のコラボレーションソックスを2026年4月9日に発売します。春のデニムスタイルに女性らしいニュアンスを加える3型がそろい、足元から印象を変えられるコレクショ