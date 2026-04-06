記事ポイントペリカン石鹸「ドットウォッシー」が2026年4月にリニューアル発売6種類の泥と天然シルクのWケアで毛穴づまりにアプローチシルク玉2個と専用石けん置き付きで税込880円の3点セット ペリカン石鹸の毛穴汚れケア洗顔石けん「ドットウォッシー」が、2026年4月にリニューアル発売されています。濃厚泡と天然シルクを組み合わせた3点セットとして生まれ変わり、いちご鼻ケアをより本格的に続けやすい仕様になっています