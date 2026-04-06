アメリカン・エキスプレスは、メンバーシップ・リワードのポイント移行パートナーに、アコーのALL Accorを追加した。移行レートは、メンバーシップ・リワード・プラス登録者は3,500ポイント＝1,000ALL Accorポイント、未登録者は7,000ポイント＝1,000ALL Accorポイントとなる。個人・法人向けカードが対象となる。メンバーシップ・リワード・プラスの年間参加費は3,300円（税込）で、2年目以降は自動更新となる。