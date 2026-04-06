「嵐」の櫻井翔が６日、ライブツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」名古屋公演出演のため、月曜キャスターを務める同日放送の日本テレビ系ニュース番組「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」（月〜金曜・午後１１時）を欠席した。番組冒頭、メインキャスターを務める藤井貴彦アナウンサーが「今日、櫻井さんは嵐のコンサートのためスタジオ出演はお休みです」と伝えた。「一方で、事前に櫻井さんはイラン情勢で原油高騰の影響を受ける工場