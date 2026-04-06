【ニューヨーク共同】連休明け6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は連休前の2日と比べて21.72ドル高の4万6526.39ドルを付けた。中東情勢の行方を見極めたいとの思惑から値動きは限られた。