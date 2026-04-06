女優・本田望結（２１）が６日、Ｘを更新。髪形を変えたことを報告し、大人っぽくなった姿が反響を呼んでいる。「レイヤーカットお願いしましたっ」と顔周りに段差が入ったレイヤーカットでぐっと大人っぽくなった印象。毛先など軽やかさの動きが出て、小顔感も増しており、フォロワーからは「ちょっと痩せた？爆美女じゃん」「痩せましたか？」「めっちゃ痩せましたね」「すごく似合ってる」「めっちゃ可愛い」「大人になった