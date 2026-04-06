夫のSNSについたハートコメント、気になってしまうのは当然ですよね…。しかも語尾に毎回ハートをつけてくる女性が、職場の派遣社員だとわかって。夫は『誰にでもそういう子だから』と軽く流すけれど、美咲さんのモヤモヤは全然消えないのです。このまま見て見ぬふりをしていて、本当に大丈夫なのでしょうか…？>>【まんが】匂わせ女からの挑戦状(ウーマンエキサイト編集部)