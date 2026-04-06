2026年4月1日、中国のポータルサイト・捜狐に「名探偵コナン」工藤新一の20年間で変化した手のしぐさについて紹介した記事が掲載された。記事は、「アニメの世界には、時間を超えて影響力を持ち続け、やがて古典となった作品が存在する。『名探偵コナン』はまさにその一つである。1996年の放送開始以来、同作はストーリーで多くの視聴者を引き付けただけでなく、キャラクター造形や細部の演出においても進化を続けてきた。最近、日