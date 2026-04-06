イランメディアは6日、イランの軍事精鋭部隊革命防衛隊の情報機関トップ、ハデミ氏が死亡したと報じました。イスラエル軍は5日夜に首都テヘランで行った空爆で殺害したとしています。イスラエルのネタニヤフ首相は「テロ政権の、もう1つの主要な腕が断ち切られた」などとする声明を発表しています。