大手スーパーのイトーヨーカドーは、長年愛されるフードコートブランド「ポッポ」と共同開発し、冷凍食品を強化します。1975年に誕生した「ポッポ」は、鳩がシンボルマークのスーパーイトーヨーカドーのフードコートのオリジナルブランドです。たこ焼きやフライドポテトなど、昔ながらの軽食を首都圏中心に24店舗で展開しています。きょう（6日）発表されたのは、イトーヨーカドーとポッポが共同開発した冷凍食品です。▼熟練の職