東日本大震災から15年の節目にあたり、愛子さまを伴って福島県を訪問中の天皇皇后両陛下は、側近を通じ訪問1日目の感想を寄せられました。以下、全文です。東日本大震災から15年という年に、初めて3人そろって福島県を訪れることを感慨深く思います。きょうは、内堀知事から東日本大震災がもたらした被害の大きさ、復興に向けたこれまでの福島県の取り組みなどについてお話をうかがい、理解を深めることができました。その後、双葉