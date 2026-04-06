お笑いタレント陣内智則（52）が6日放送のTBSのバラエティー番組「テレビ×ミセス」（月曜後9・00、初回は後8・55）に出演。司会のMrs.GREENAPPLEからいじられ、「わしやないかい！」と突っ込む場面があった。レギュラー放送初回のゲストは歌手の郷ひろみで、ミセスとのコラボを披露。ギターの若井滉斗は「僕、お嫁サンバが好きで、結婚式で歌ってくれたら絶対に最高だなと思うんですよ」と話した。これにすかさず反応し