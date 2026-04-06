今季のプレミアリーグでは31試合を終えて6位のチェルシー。5位リヴァプールとの勝ち点差はわずか1ポイントだが、直近2試合はどちらも黒星と勝ち点を積み上げられない日々が続いている。そんなチェルシーだが、夏の移籍市場でGKの補強を検討しているようだ。『TeamTalk』によると、ターゲットは昇格組のサンダーランドで守護神を務めるロビン・ローフス。シュートストップに長けたGKで、クロス対応では193cmの高さを生かして空中戦