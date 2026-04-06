育成に定評のあるブンデスリーガのライプツィヒ。近年であればヨシュコ・グヴァルディオルをマンチェスター・シティへ、ベンジャミン・シェシュコをマンチェスター・ユナイテッドに送り出した。そんなライプツィヒの次のタレントがコートジボワール代表のヤン・ディオマンデだ。19歳のFWで、アメリカ、スペインを経て2025年の夏の移籍市場でドイツにやってきた。今季がライプツィヒでプレイする初年度だが、すでにポジションを獲得