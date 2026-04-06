お笑いタレント・横澤夏子が６日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜、前１１・４７）を長女（６）の小学校の入学式のため、番組途中から参加した。同番組は生放送。同日夜、自身のＳＮＳを更新し、「ぽかぽか、途中参加させていただけてありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした！」と感謝。「三女が生まれたばかり、３歳１歳０歳の三姉妹の時がてんやわんやすぎてなにがなんだか状態だったけど今