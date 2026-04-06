バイエルンのイングランド代表FWハリー・ケインが、チャンピオンズリーグ（CL）のレアル・マドリード（スペイン）戦に出場する見通しだという。6日、ドイツメディア『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク氏が伝えている。ブンデスリーガ首位に立つバイエルンは7日、敵地『サンティアゴ・ベルナベウ』に乗り込み、レアル・マドリードとのCL・準々決勝のファーストレグに臨む。一方で、今季のCLで9試合10ゴールと