５日、茅山西大河で開かれた「茅山会船」の様子。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）【新華社興化4月6日】中国江蘇省興化市で5日、伝統のボートレース「茅山会船」が開催された。多くの舟と選手が茅山西大河に集まり、競技やパフォーマンスを披露した。茅山会船は南宋時代から数百年にわたり受け継がれてきた行事で、2014年に国家級無形文化遺産に登録された。５日、茅山西大河で開かれた「茅山会船」の様子。（ドロ