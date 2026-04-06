確定した裁判をやり直す再審制度の見直しを議論している自民党の会議で、政府案に反対する議員から怒号が飛び交う場面がありました。自民党・稲田朋美議員「ほとんどの議員が（検察官の）抗告禁止って言っているにもかかわらず、それを全く無視をしている。法律作るのはこれ国会ですからね」再審制度をめぐっては、政府が刑事訴訟法の改正案を今の国会に提出する方針で、自民党内の事前審査が本格化しています。自民党議員からは改