「父が全裸で倒れてた。」カバー【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験を漫画で描くキクチさん(@kkc_ayn)。母親の自宅介護と看取りを描き、2023年に書籍化されたコミックエッセイ『20代、親を看取る。』は、同世代などから大きな反響を集めた。第1話1-2 第1話2-1 第1話2-2続く『父が全裸で倒れてた。』は、母を看取ってから約2年後、今度は父が病に倒れてしまう物語だ。一人っ子で頼れる家族がいないなか、さま