【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）は6日、イラン南部ブシェール原発付近で最近あった攻撃に関し、衛星画像分析で原発敷地から75メートル先に着弾があったことを確認したとX（旧ツイッター）で明らかにした。原子炉に損傷はなかった。イラン原子力庁によると攻撃は4日で、警備員1人が死亡。原発に近接する建物が破損した。IAEAのグロッシ事務局長は、原発付近での軍事活動が続けば「イランと周辺国の人々や環境に有害な影