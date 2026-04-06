ボートレース住之江のＧＩ「太閤賞競走開設７０周年記念」は６日、予選最終日の４日目が行われた。平本真之（４１＝愛知）は７Ｒ、２コースから差してバック先頭に浮上するが、道中で中田竜太に逆転を許し２着。得点率６位で予選を突破。準優１１Ｒの２号艇を確保した。ただ、「上位とは足の差がありすぎる。ターンで押してなかったし出足につながってなかった。その延長で伸びもなかった」と舟足は劣勢。それでも「思い