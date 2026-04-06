ドラゴンゲート６日の後楽園ホール大会でオープン・ザ・ドリームゲート（ＤＧ）王者で極悪軍「我蛇髑髏」の菊田円（２６）が同門のＫＡＩ（４３）を下しＶ５に成功した。この日、菊田は３月の新宿フェイス大会で行われた我蛇髑髏内のバトルロイヤル戦を制して挑戦権を獲得したＫＡＩを迎え撃った。試合は極悪軍らしく、やはりラフファイトが入り乱れる大荒れの展開となった。菊田は四の字固めを決められて下半身に大ダメージ