ボートレース住之江のＧ?「太閤賞競走開設７０周年記念」は６日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。関浩哉（３１＝群馬）は予選ラストの８Ｒ、２着以上が条件の勝負駆けとなった。１号艇・中野次郎がＦに散り、１Ｍまくった関と最内を差した小池修平が首位争いへ。２周１Ｍで小池が振り込んだところを握って回って１着ゴール。得点率９位で予選をクリアした。「ターン回りは良かったで