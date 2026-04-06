ボートレース住之江のＧ?「太閤賞競走開設７０周年記念」は６日、４日間の予選が終了。５日目（７日）の準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。予選最終日の４日目も２着２本にまとめた松井繁（５６＝大阪）が堂々のトップ通過を果たし、準優勝戦１１Ｒの１号艇を獲得。２００９年以来、通算５回目となる太閤賞制覇に大きく前進した。舟足は伸びを中心に上々。「出足は甘いね。あとは集中して走っているだけ」と笑顔で