ボートレース大村の「ＢＴＳ鹿島開設１１周年記念肥前鹿島干潟杯」は７日、開幕する。土井歩夢（２３＝福岡）が前検日のエンジン抽選で引き当てた４６号機は、２連率３０％の中堅機。スタート特訓後は「ペラを叩き変えて特訓は良さげでしたね。ターンは分からないけど、初動の反応とかは悪くなさそう」と早速、上積みに成功した様子。２０２５年１１月以降の勝率は５・６６。自身初のＡ級昇格に向けての勝負駆けは今節を含