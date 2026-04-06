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米１０年債利回りは４．３２７％に低下して始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間09:01）（%） 米2年債 3.846（+0.006） 米10年債4.327（-0.014） 米30年債4.889（-0.016） ドイツ休場 英国休場 カナダ3.505（+0.023） 豪州休場 日本2.422（+0.036） ※米債以外は10年物