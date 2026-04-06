きょうの為替市場はドルの戻り売りが強まり、ドル円は１５９円台半ばに値を落としている。ドルは、イラン関連の報道を受けて、Ｇ１０通貨すべてに対して下落。多くの欧州やアジア・オセアニア市場がイースターマンデーで休場となる中、取引量は直近平均の約５０％に留まっている。 米国とイランが紛争終結に向けた枠組み案を受け取っており、合意すれば即時停戦とホルムズ海峡の再開に繋がるとの報道が流