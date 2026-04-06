茂木外相は日本時間の6日夜、イランのアラグチ外相と電話会談を行いました。会談では、アラグチ外相から現状やイランの立場について説明があったということです。これに対して茂木外相は攻撃の応酬の長期化に深い懸念を示した上で、事態の早期鎮静化が何よりも重要だという日本の立場を改めて強調しました。その上で、現在関係国の間で行われている外交的な取り組みに真摯に向き合うよう求めました。また、ホルムズ海峡における日