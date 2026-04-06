ヨルダン川西岸でイスラエル人の入植者によるパレスチナ人集落への襲撃が激化している。イスラエルとイランとの軍事衝突の混乱に乗じて、入植者らが土地を収奪しようとしているとの見方がある。（ヨルダン川西岸、福島利之）西岸の拠点都市ラマッラから約１５キロ・メートル北東のアブー・ファラハ村のオリーブ畑には血痕の付いた石の間にパレスチナの旗が立っていた。ファレア・ハマエルさん（５７）が入植者に銃で殺害された