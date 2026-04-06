6日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、アウトサイドヒッターの村井理桂（24）と2026-27シーズンの所属契約を更新したと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 千葉県出身の村井は日本大学を卒業後、2024年にV三重へ入団。2025年1月に前十字靭帯再断裂、半月板損傷、亜脱臼の大ケガを負い手術を行ったが、2025-26シーズンで復帰を果たすことはできなかった。 村井は