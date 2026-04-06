福岡市の博多港に到着した九州新幹線つばめの1号車＝6日夜2016年4月の熊本地震で走行中に被災し、修繕が完了した九州新幹線つばめの1号車が6日夜、台船に乗って福岡市の博多港に入った。3月29日に熊本港を出航し、鹿児島湾に寄った後、海岸線に沿って北上。「復活」した姿を各地でお披露目してきた。JR博多駅前に陸送され、今月8〜19日に展示する。九州新幹線全線開業15年と熊本地震10年の節目に合わせた企画。午後9時半ごろ、