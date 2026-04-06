国の豊かさを測る指標としてはGDP(国内総生産)がよく使われますが、それだけでは人々の暮らしの細かい部分までは見えません。ロンドン大学シティ・セント・ジョージズ校の心理学者であるルシア・マッキア氏は、学術系ニュースサイトのThe Conversationで「体の痛みもウェルビーイングを測る指標に加えるべき」と主張しています。Why measuring pain could reveal more about wellbeing than GDPhttps://theconversation.com/why-me